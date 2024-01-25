«تعليم الإسكندرية» تشارك في احتفالية عيد الشرطة: «عيون مصر الساهرة» 

شارك الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم في احتفال بعيد الشرطة الثاني والسبعين، وشارك فيه العديد من قيادات محافظة الإسكندرية، وتم خلال الإحتفال تكريم أسر الشهداء، وتقديم عروض فنية استعراضية، وعبر الحاضرون عن امتنانهم لرجال الشرطة وما يقدمونه من أجل حماية مصر والمصريين وأنهم عيون مصر الساهرة.

عيون مصر الساهرة

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن» إن احتفال عيد الشرطة هو فخر لكل مصري وتذكير ببسالة وتضحية رجال الشرطة من أجل حماية الوطن والمواطنين وكان تصدي رجال الشرطة في الإسماعيلية منذ 72 عاما هو رسالة راسخة بأن الوطن اغلى من النفس لدى المصريين، واستمرت بسالة الشرطة المصرية على مر السنين في الزود عن الوطن وحمايته .