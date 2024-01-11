«تعليم الإسكندرية»: حملات توعوية في المدارس لترشيد استهلاك مياه الشرب

أكد الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن المديرية ستنظم ندوات التوعية المستمرة للطلاب والمعلمين لترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، لتنفيذ فعاليات اللجنة التنسيقية العليا لمشروع التوعية بترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، وذلك بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية المستهدفة والأمن والتنمية المستدامة والتربية الإجتماعية.

توأمة بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتربية والتعليم

وقال أبو زيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه في إطار التوأمة والشراكة والتعاون المثمر مع شركة المياه تحت شعار «صحتهم مستقبلهم»، وضرورة رفع الوعي القومي بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ضمن الخطة القومية لترشيد المياه، فإن اللجنة التنسيقة العليا تستهدف تدريب عدد من مدربي المدربين بالشراكة بين التربية والتعليم والمياه وفق برنامج «TOT» والتي تنطلق مطلع الأسبوع المقبل، على أن يتولى فريق مدربي المدربين تدريب 300 مستهدف في 150 مدرسة من مدارس الإدارات المستهدفة، ويتم بلورة هذه البرامج التدريبية في صورة أنشطة تربوية هادفة يمارسها الطلاب عن ترشيد المياه والمحافظة عليها .

حملات توعية في المدارس

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّ المديرية تعي كافة أبعاد قضية المياه وتنظم العديد من حملات التوعية المستمرة للطلاب والمعلمين في ضوء المسؤولية المجتمعية والتربوية تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، مُشيرًا إلى قيام تعليم الإسكندرية بتركيب قطع المياه الموفرة بنسبة تزيد عن 70 % في مدارس المحافظة بالتعاون مع شركة المياه.