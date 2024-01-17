تحذيرات ورقابة صارمة من «تعليم الإسكندرية» على امتحانات الشهادة الإعدادية 

حذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية طلاب الصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية» والمعلمين من اصطحاب الهاتف المحمول أو أي جهاز من الأجهزة الذكية، ومن يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

منع الغش

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن» إنه تم وضع نظام جديد هذا العام لمنع الغش نهائيا ليحصل كل طالب ما يستحقه من درجات بمنع تسريب الامتحانات، وسيتم تسليم مظاريف الأسئلة إلى اللجان بمظروف مختوم يتم فضة في تمام الساعة 9 صباحاً توقيت بدء الامتحان، وجاء حظر استخدام الهاتف المحمول و الأجهزة الذكية لعدم استخدامها في أي عمليات تسريب.

أرقام كودية

وأضاف «أبو زيد»، أنه تم وضع أرقام كودية على ورق الأسئلة ليتم تحديد مكان اللجنة من خلال ورقة الأسئلة في حال تسريب أي ورقة أسئلة، كما تم وضع كل وسائل الأمان وتهيئة الأجواء لتوفير ظروف جيدة لطلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحانات، وعددهم «106648» طالبا يؤدون الامتحانات في «384» لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية على مستوى الإسكندرية.