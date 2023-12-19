«المؤتمر»: فوز السيسي بفترة رئاسية جديدة انتصار لإرادة المصريين

قالت ماجدة بدوي أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، إنّ فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، تأتي انتصار لإرادة الشعب المصري الذي خرج بالملايين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم بنسبة مشاركة غير مسبوقة.

وأوضحت أمين إعلام حزب المؤتمر في بيان، أنّ الشعب المصري يدعم القيادة السياسية، ويساند الدولة المصرية في الفترة الحرجة التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع، وهناك توترات غير مسبوقة تمر بها المنطقة، ما يؤكد التفاف الشعب المصري خلف القيادة السياسية والدولة المصرية للحفاظ على السيادة المصرية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت ماجدة بدوي، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأجدر لقيادة مصر في ظل الفترة الحالية، ففي الوقت الذي تشهد المنطقة صراعات عديدة، نجح الرئيس السيسي في الحفاظ على الدولة المصرية وتأمين استقرارها.

وتابعت أمين الإعلام بحزب المؤتمر، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى المسؤولية في وقت حرج وصعب للغاية، واليوم الشعب المصري يعلن تمسكه بالرئيس ليكمل مشوار التنمية والرؤية الشامل التي وضعها منذ توليه الحكم.

ووجّهت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري العظيم الذي أثبت للعالم كله أنّه قادر دائما على صنع المعجزات والالتفاف خلف الزعيم الوطني والقائد الحكيم الرئيس عبدالفتاح السيسي.