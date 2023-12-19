النائبة رشا قلج: فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة انتصار لإرادة الشعب المصري

هنأت الدكتورة رشا قلج، عضو مجلس الشيوخ المصري، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وحصوله على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا.

وقالت رشا قلج، في بيان لها اليوم، إنَّها تتقدم بخالص التهاني والتبريكات للرئيس السيسي وللشعب المصري على نجاح هذا الاستحقاق الدستوري وانتصار إرادة الشعب بفوز الرئيس السيسي بولاية جديدة.

وأضافت: «أدعو الله أن تتكلل هذه الولاية بالنجاح والتوفيق، ويجني خلالها الشعب المصري ثمار التقدم والاستقرار».

وأشادت بالمشهد الديمقراطي غير المسبوق للمصريين خلال الانتخابات الرئاسية، ونزولهم بكثافة أمام اللجان الانتخابية لاختيار الأصلح للسير نحو مستقبل أفضل من أجل بناء الجمهورية الجديدة.