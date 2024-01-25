رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«اقتصادية النواب»: 25 يناير سيظل يوما فارقا في التاريخ المصري

كتب:

محمد أباظة
11:14 ص | الخميس 25 يناير 2024
النائب عمرو القطامي

النائب عمرو القطامي

هنأ النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد الشرطة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ72، مشيرًا إلى أن عيد الشرطة يٌعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952.

وأضاف أن عيد الشرطة سيظل محفورا في التاريخ ولن ينسى الجميع بطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل، فهم حقا نموذجا لحب الوطن والتضحية من أجله، متابعا: «رجال الشرطة البواسل قدموا أرواحهم ثمنا غاليا فداءً للوطن وحماية ترابه المقدس، ويستمر عطاؤهم يوما بعد يوم ليؤكدوا أنهم سياج الأمن والأمان لكل مواطن على أرض مصر الطاهرة بل وصمام الأمن في المنطقة».

وأشار إلى أن 25 يناير سيظل يوما فارقا في التاريخ المصري، تجلت فيه بطولة ووطنية رجال الشرطة المصرية، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعا عن كرامة وعزة مصر وشعبها.

بطولات لم تتوقف

وأكد أن عيد الشرطة استحق أن يخلد في سجلات الوطنية المصرية، عيدا وطنيا للشرطة المصرية الباسلة يفخر به كل مصري، مؤكدًا أن بطولات رجال الشرطة لم تتوقف يوما فقد قدموا على مدار السنوات الماضية التي عانت فيها مصر من الفوضى والإرهاب، فكان رجال الشرطة في مقدمة الصفوف من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن وتماسك مؤسساته.

اقرأ المزيد:

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

جامعة المنيا تهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

الرئيس السيسي: اقتحام السجون في 25 يناير كان محاولة لتأليب الرأي العام على الدولة

موعد إجازة 25 يناير للقطاعين الحكومي والخاص.. مدفوعة الأجر
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.