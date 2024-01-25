«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تنفذ عمليات تجاه أهداف على حدود لبنان الجنوبية

قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إنَّ التوترات لا تزال قائمة على الحدود اللبنانية الجنوبية، لافتا إلى أنه قبل قليل كان هناك العديد من العمليات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه أهداف في القطاع الأوسط من الحدود الجنوبية اللبنانية.

مخاوف من عملية تسلل إلى شمال دولة الاحتلال

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أنَّ ذلك يأتي بالتزامن مع وجود مخاوف من عملية تسلل من الأراضي اللبنانية نحو الشمال الإسرائيلي، ولكن هذه العملية لم تحدث ولم يعلن عنها أي فصيل لبناني أو أي جهة في الجنوب اللبناني.

مناطق عديدة تعرضت للقصف في جنوب لبنان

وتابع أنَّ العديد من المناطق قُصفت في الجنوب اللبناني، كما قذفت أطراف البلدات بقذائف فسفورية حارقة لأطراف البلدات لمنع استخدامها كمنصات صواريخ أو تنفذ عمليات باتجاه الوحدات والمعسكرات الإسرائيلية.