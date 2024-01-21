«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي مكثف على بلدة عيطرون جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن القصف الإسرائيلي لا يزال مستمرا على البلدات الحدودية، وتحديدا في القطاعين الأوسط والغربي من الحدود الجنوبية اللبنانية.

قصف إسرائيلي مكثف

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أنه كان هناك قصف إسرائيلي مكثف على بلدة عيطرون التي تقع في القطاع الأوسط، وبلدة مارون الرأس التي تقع في نفس القطاع بالإضافة إلى سهل مرجعيون الذي يقع في القطاع الغربي من الحدود الجنوبية اللبنانية، وغيرها من البلدات الحدودية، كما كان هناك عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة لمحيط والمناطق الموازية للشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل وذلك في محاولة لإحباط أي محاولات إطلاق صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية.

وتابع: «حزب الله اللبناني أعلن عن تنفيذ 3 عمليات فقط بالأمس باتجاه أهداف إسرائيلية استخدم فيها أسلحة صاروخية ورشاشة».