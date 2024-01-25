إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر بـ93 مليون جنيه

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اعتزام عنصر إجرامي شديد الخطورة مقيم بمحافظة البحيرة، تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة «كبتاجون» عبر ميناء سفاجا البحري داخل مخازن سرية مجهزة خصيصا لتهريب المواد المخدرة بسيارة نقل إلى إحدى الدول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال وجوده بالميناء، وبتفتيش السيارة المشار إليها عُثر على مليون و936 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتقدّر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بأكثر من 93 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.