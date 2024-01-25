ضبط شركة لبيع الأجهزة المشفرة في دمياط

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أنّ أحد الأشخاص أنشأ وأدار شركة بدائرة قسم شرطة ثان دمياط لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط، جرى استهداف الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المتهم المذكور، وبالتفتيش في حضوره عُثر على «66 جهاز لمستلزمات الشبكات اللاسلكية التي تستخدم لفك شفرات القنوات الفضائية، وهاتف محمول يحتوي على آثار ودلائل على نشاطه غير المشروع»، وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.