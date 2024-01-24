ضبط 3400 لتر صابون سائل و150 علبة سجائر مجهولة المصدر بالشرقية 

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 3400 لتر صابون سائل و150 علبة سجائر جميعهم سلع مجهولة المصدر قبل طرحهم بالأسواق أمام المواطنين بمركز أولاد صقر

شن حملة تموينية للرقابة على الاتجار في السلع في ابو كبير

وقالت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية أن إدارة تموين أولاد صقر قامت بشن برئاسة الأستاذ محمد شعير مدير عام الإدارة في إطار الرقابة على السلع الغذائية وغير الغذائية.

وأوضحت وكيلة وزارة التموين ان الحملة أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين على النحو التالي:

أولاً فى مجال مراقبة الأسعار:-

تحرير محضر رقم 725 لسنة 2024جنح أولاد صقر لحيازة سلعة مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 20 برميل صابون سائل سعة الواحد 170 لتر ضد م .ت .ع بإجمالي 3400 لتر.

· تحرير محضر رقم 726 لسنة 2024 جنح أولاد صقر ضد ي. ز .م لحيازة سلعة مجهولة المصدر وتم التحفظ على 100 لاصق سيارات صينى.

· تحرير محضر رقم 727 لسنة 2024 جنح اولاد صقر ضد ا .م. ا لحيازة سلعة مجهولة المصدر وتم التحفظ على 1 قاروصة سجائر.

· تحرير محضر رقم 728 لسنة 2024 جنح أولاد صقر ضد م .ع. ف لحيازة سلعة مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 5 قاروصة سجائر.

· تحرير محضر رقم 729 لسنة 2024 م جنح اولاد صقر ضد ج .ج .ف لحيازة سلعة مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 2 قاروصة سجائر.

· تحرير محضر رقم 730 لسنة 2024 م جنح أولاد صقر ضد ر .ي .م لحيازة سلعة مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 2 قاروصة سجائر.

· تحرير محضر رقم 731 لسنة 2024 م جنح أولاد صقر صدر ا .ا لحيازته سلعة مجهولة المصدر وتم التحفظ على 1 قاروصة سجائر.

· تحرير محضر رقم 732 لسنة 2024 جنح أولاد صقر ضد م .م. م لحيازة سلعة مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 3 قاروصة سجائر.

· تحرير محضر رقم 733 لسنة 2024 م جنح أولاد صقر ضد ا .ش. م لحيازة سلعة مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 2 قاروصة سجائر.

· تحرير محضر رقم 734 لسنة 2024 جنح اولاد صقر ضد م .ع. ف لمزاولة النشاط بدون ترخيص وكذا عدم الإعلان عن الاسعار.

· تحرير محضر رقم 735 لسنة 2024 جنح أولاد صقر ضد هـ . ح. ف لمزاولة النشاط بدون ترخيص وكذا عدم الإعلان عن الاسعار.

· تحرير محضر رقم 736 لسنة 2024 جنح اولاد صقر ضد ا .ع. ع لعدم حمل شهادة صحية.

فى مجال المراقبة علي المخابز:-

تم شن حملة على المخابز وتحرير محاضر ضد أصحابها المخالفين للاشتراطات التموينية وجاءت على النحو التالي:-

· تحرير عدد ٢ مخالفة اثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن.

· تحرير عدد ٢ مخالفة اثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.