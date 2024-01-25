«تموين كفر الشيخ»: ضبط 32 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق

قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، في محافظة كفر الشيخ، إن محاربة الاحتكار وجشع بعض التجار، أمر لا يمكن التهاون فيه، مشيرا أن الحملات على الأسواق ضبطت وحررت 32 مخالفة تموينية، والتي جاءت ما بين حالات غش تجاري وبيع بأسعار نبالغ فيها، وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، علاوة على ضبط أسماك، ولحوم ، وألبان، ضمن حملات متفرقة بقرى ومدن المحافظة.

حملات تموينية موسعة على مدار الأسبوع

وأضاف «حبيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهدف من الحملات التموينية في قرى ومدن كفر الشيخ، تعمل على مدار اليوم، بجميع المراكز والمدن، وذلك بهدف ضبط حركة الأسواق العامة والمتاجر، ومحلات بيع الأسماك الحية والمجمدة، وكذلك اللحوم الحية والمجمدة، بما يصب في مصلحة جموع المواطنين بالإقليم.

حملات تموينية على المخابز

وأشار أن الحملات التموينية في كفر الشيخ، تكثف من تواجدها على مدار اليوم على مخابز العيش البلدي، لمتابعة وزن رغيف العيش المدعم، وكذلك تطبيق كافة المعايير الخاصة بالنظافة العامة داخل الأفران، وذلك علي مستوي محافظة كفر الشيخ.