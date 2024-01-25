«شباب الشرقية» تنظم ورشة عمل تدريبية عن «إعادة تدوير ملابس الجينز»

نظمت مديرية شباب ورياضة الشرقية ورشة عمل تدريبية عن إعادة تدوير ملابس الجينز لعضوات نادي الفتاه والمرأة بمركز شباب الزهور بالعاشر من رمضان.

ورشة عمل تدريبية عن إعادة تدوير ملابس الجينز

وقال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية نفذت المديرية فعاليات ورشة عمل تدريبية عن (إعادة تدوير ملابس الجينز) وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب الزهور التابع لإدارة شباب العاشر من رمضان

استخدام ملابس الجينز القديمة لتصنيع شنط مدارس وحقائب

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن شيماء عاطف دربت الفتيات والسيدات المشاركات على طرق استخدام ملابس الجينز القديمة لتصنيع شنط مدارس وحقائب يد وأدوات مدرسية وتطريزها والرسم عيها واخراجها بصورة مختلفة ومميزة وتسويقها لتدر عليهن دخلا ثابتاً يساهم في تحسين مستوي معيشتهن.

أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.