وظائف بمرتبات أكثر من 5000 جنيه برعاية وزارة الشباب والرياضة

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر، ومبادرة توظيف مصر، عن وظائف جديدة بمزايا عديدة، في شركة «كيري».

وذكرت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية، أنها استطاعت من خلال بروتوكول تعاون، توفير وظائف وفرص عمل متنوعة بشركة كيري، بمرتبات مغرية ومزايا عديدة.

تعيينات بمزايا عديدة في شركة كيري

وتستعرض «الوطن»، وظائف وفرص عمل وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة كيري، كما يلي:

وتطلب شركة كبري للتعيين في وظائف بمجال التوزيع كلا من :

1. مطور مبيعات

أماكن العمل:

القاهرة / الجيزة

متطلبات الوظيفة:

• مؤهل عال

• الحد الاقصى للسن 30 سنة

• رخصة قيادة خاصة

مميزات الوظيفة

• راتب أساسي 5000 جنيه + عمولات بيع مرتفعة

• بدل مواصلات - خطوط موبايل

• تأمينات اجتماعي وطبي

• تأمين على الحياة

*تأمين ضد الحوادث

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/XjyNT0DW5x