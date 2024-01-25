لجنة اختيار الأم المثالية لعام 2024 بسوهاج تنهي أعمالها

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، لحضور اجتماع اللجنة المشكلة لاختيار الأم المثالية بسوهاج لعام 2024م، وفقًا للمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي.

ونقل السكرتير العام تحيات المحافظ للحضور جميعا، مؤكدا على أهمية دور الأم في المجتمع، واهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى مراعاة اللجنة للضوابط والاشتراطات التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي لاختيار الأم المثالية، والتي ضمت معان سامية منها العطاء، وإعلاء القيم الإنسانية، والحفاظ على تماسك الأسرة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج أن عدد المتقدمات المستوفيات للشروط هذا العام بلغ 15 متقدمة، وقامت اللجنة بفحص وتقييم المتقدمات من خلال استمارة التقييم بعد شرح وافي لقصة نجاح كل أم، وتفاصيل ملف كل متقدمة بمعرفة مقرري اللجنة، وتم اختيار 2 من المتقدمات، تمهيدا لإرسالهم للوزارة للمراجعة والفحص واختيار إحداهما كأم مثالية لمحافظة سوهاج.