محافظ أسيوط: انتهاء أعمال لجنة اختيار الأم المثالية لعام 2024

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انتهاء أعمال اللجنة المشكّلة، لاختيار الأم المثالية لعام 2024، وفقًا للمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي والخاصة باختيار «أم كافلة - أم من ذوي الإعاقة - أم لابن من (قادرون باختلاف) وحصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية (ماجستير- دكتوراه) - أم من مبادرة حياة كريمة، كنموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة - أم لشهيد من القوات المسلحة - أم لشهيد من الشرطة».

إعلان أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية

وبعد اختيار الأسماء، ترسل لوزارة التضامن الاجتماعي، للمراجعة والفحص، ثم إعلان أسماء الفائزات في المسابقة التي انتهى التقديم بها في 18 يناير الجاري.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنّه قرر تشكيل لجنة برئاسة مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعضوية ممثلي بعض الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والقطاع الخاص ووحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة، وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية وإشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الإقليم، لافتًا إلى أنّ اللجنة، عقدت اجتماعها بحضور رئيس اللجنة والأعضاء، وجرى اختيار الأم المثالية لعام 2024 على مستوى المحافظة.

شروط الأم المثالية

ولفت إلى أنّه تتمثل شروط اختيار الأم المثالية، في قصة العطاء، وألا يقل السن عن 50 عامًا، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء فقط، وأنّ يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بإحدى المهن، ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيًا وغير قابل للتعلم.

وبالنسبة للأم الكافلة، فهي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب»، في منزلها مع أطفالها البيولوجيين أو دونهم، أو الأم التي لم يسبق لها الزواج، أو زوجة الأب التي رعت أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة، فيستلزم أن يكون الابن المكفول قد حصل على مؤهل جامعي، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

وأضاف أنّ اللجنة فحصت الطلبات المقدمة، واختارت الأمهات وفقًا لضوابط ومعايير وزارة التضامن الاجتماعي، تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية للفائزات على مستوى المحافظة والجمهورية، بعد مراجعتها من الوزارة.