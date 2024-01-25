«الثقافة»: تخصص يوما لفلسطين في معرض الكتاب

قال محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الثقافية بوزارة الثقافة إنَّ وزيرة الثقافة أعلنت بالأمس عن تخصيص يوم كامل لفلسطين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، فضلًا عن عرض الثقافة الفلسطينية وتقديم كل القضايا الفلسطينية إلى جانب إجراء مناقشة بين كلا من الشعراء والكُتاب سواء المصريين أو العرب مع الفلسطينيين، وذلك استجابة لكل التوجهات وتضامنًا من معرض الكتاب مع هذه القضية التي قدم لها المصريون الدم وأيضا الفكر.

الثقافة لها أدوار عدة بالمجتمع

وأضاف «نبيل»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «dmc»، أن الثقافة لها أدوار عدة في المجتمع، إذ تقدم من خلال معرض الكتاب إعادة بناء الوعي المصري القومي فضلا عن إعادة تحصين هذا الفكر القومي، وحماية الهوية الثقافية الوطنية، ورأب الصدع بين كل أطياف المجتمع المصري من خلال الفكر والكلمة.

شعار معرض الكتاب

وتابع أنَّ اتخاذ شعار معرض الكتاب «نصنع المعرفة.. ونصون الكلمة» ليس إطارا فضفاضا بل هو منهجًا فكريًا لوزارة الثقافة الآن تستند فيه إلى التجسيد الفعلي لهذا المنظور، موضحًا أنَّ صناعة المعرفة تعد صناعة أصلية للمواطن المصري وليست مستحدثة.