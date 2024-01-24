بحضور قرينة ولي العهد.. وزيرة الثقافة تفتتح البرنامج الأدبي للنرويج في معرض الكتاب

تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، افتتاح البرنامج الأدبي لدولة النرويج، ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الأميرة ميت ماريت قرينة ولي عهد النرويج، ووزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، غدا.

افتتاح البرنامج الأدبي لدولة النرويج، يستضيفه جناح النرويج بالمعرض: (قاعة 3 - B35 2) قاعة ضيف الشرف: في البلازا بين قاعة 3 وقاعة 4، بالطابق الأول، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية والمؤتمرات بالتجمع الخامس.