معرض الكتاب يفتح أبوابه أمام الجمهور وسط توافد كبير

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 إقبالا كبيرا، حيث شهدت البوابات طوابير طويلة من الجمهور قبل فتحها في العاشرة صباحا، وتبدأ الزيارة من اليوم الخميس وحتى 6 فبراير المقبل في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

مواعيد معرض الكتاب

ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوميا من الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساء، عدا يومي الخميس والجمعة حتى 9 مساءً.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أمس، الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

معرض الكتاب 2024

ويشارك في الدورة 1200 دار نشر من 70 دولة من مختلف قارات العالم، كما يصحب معرض الكتاب برنامجا ثقافيا يحوي 550 فاعلية متنوعة على مدار أيام المعرض.

وتقام الدورة تحت عنوان «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، ووجرى اختيار الدكتور سليم حسن عالم المصريات شخصية الدورة، ويعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل وتحل النرويج ضيف الشرف.