عضو بـ«النواب» يقدم طلب إحاطة لوقف استيراد السيارات الجديدة

قدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، طلب إحاطة بضرورة وقف استيراد السيارات الجديدة (الزيرو) لمدة لا تقل عن ستة أشهر كاملة، بالتوازي مع السماح باستيراد سيارات مستعملة تكون سنة صنعها لا تزيد عن عامين أو ثلاثة سابقين على تاريخ الاستيراد، أي موديل 2022، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إلغاء القرار الوزاري رقم 580 لسنة 1998 بتقييد استيراد السيارات الجديدة وإن كانت من موديلات سنوات سابقة.

استيرات السيارات

وقال في طلب الإحاطة إن تكلفة استيراد سيارات زيرو تحمل الموازنة العامة للدولة، وفي هذا التوقيت الحرج، وتلك الظروف الاسثنائية التي تمر بها الدولة مليارات الدولارات، إذ وصلت فاتورة استتيراد سيارات جديدة (زيرو) إلى ما يقارب الـ4.5 مليار دولار كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: «وقف استيراد السيارات ولو لفترة محددة من شأنه توفير تلك المليارات من الدولارات، على أن يكون هذا الوقف، ولو لمدة سة أشهر، متوازيا مع فتح باب استيراد السيارات المستعملة وبالشروط التي تحددها الوزارة المختصة، ولتكن من موديلات 2022 أو 2023 فما فوق، لسد الفجوة التي قد تطرأ على سوق السيارات في مصر وما يترتب عليها من إمكانية رفع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه في السوق المحلي، وعليه وحتى يمكن التغلب على ارتفاع الأسعار وتوفير المزيد من العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة في الوقت الراهن.

فتح باب استيراد السيارات المستعملة

واقترح النائب في طلب الإحاطة الذي تقدم به للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب فتح باب استيراد السيارات الجديدة بعام أو عامين سابقين أى استيراد طرازات 2022، و2023 خلال 2024، وفتح باب استيراد السيارات المستعملة التى مر عليها 3 سنوات.

وشدد في الوقت ذاته على أن السماح بفتح استيراد سيارات جديدة موديل سابق للعام الحالي، وثلاث سنوات للسيارات المستعملة والسماح بترخيصها أصبح اليوم من الأمور التي لا يجب تأجيلها، نظرًا لما يمر به سوق السيارات من أزمة حقيقة، وتراجع كبير بالمبيعات، حيث إنه حال التطبيق، سيسمح للسوق المحلية بالتنفس من جديد مع توافر المعروض. وعليه ستنخفض فاتورة الاستيراد حال توافر المعروض، وتوافر معها العملة الأجنبية التي تستنزفها عمل استيراد سيارات زيرو من الخارج.