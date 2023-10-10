تطورات استيراد السيارات للمصريين بالخارج.. اعرف الشروط بعد مدة الإعفاء الجديدة

يستفيد جميع العاملين بالخارج من مبادرة وزارة المالية الخاصة باستيراد السيارات من الخارج دون جمارك أو ضرائب وتعرف بمبادرة «زيرو جمارك» على السيارات ويحق لكل مواطن استيراد سيارة واحدة للاستخدام الشخصي فقط وذلك بعد أن قررت الحكومة مؤخرًا مدّ المبادرة 3 أشهر أخرى بداية من شهر سبتمبر الماضي.

وبحسب شعبة السيارات فإن قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا يكفل للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، الخاص بمبادرة استيراد السيارات، الاستفادة من المبادرة بشرط استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون.

معلومات عن مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

- أطلقت وزارة المالية مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج منذ نوفمبر من العام الماضي.

- تقوم المبادرة على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد.

- بلغت حصيلة المبادرة خلال أول 5 أشهر نحو 900 مليون دولار.

- تستهدف الحكومة حوالي 2.5 مليار دولار من مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

شروط الراغب في الاستفادة من المبادرة

- يجب ألا يقل عمر المتقدم لطلب الحصول على سيارة عن 16 سنة كأقل تقدير.

- ينبغي أن تكون السيارات المستوردة من الخارج قد صنعت 2019 أو أحدث.

- ضرورة سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.

- ضرورة امتلاك إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.

- يلزم استيفاء واستكمال إجراءات التسجيل الأولي من خلال تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

- يلزم على المتقدم تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.