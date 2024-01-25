الأعمال اليدوية تجذب أنظار زوار معرض الكتاب لجناح حلايب وشلاتين: بنسوق شغلنا

يزين ركن حلايب وشلاتين معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، بمختلف المنتجات والمشغولات اليدوية، التي نفذها بإتقان عدد من السيدات المعيلات والفتيات بشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، والتي تعتمد على مواد طبيعية صديقة للبيئة صنعت بحرافية شديدة.

أنشطة ركن حلايب وشلاتين في معرض الكتاب

تقول كريمة سعيد، المسؤولة عن الجناح، إن هذه المشاركة الثالثة لها داخل معرض الكتاب الذي تعتبره منفذ بيع وتسويق رئيسي لمنتجاتهم: «بنشارك بمشغولات وحرف يدوية، بجانب نشاط لفرقتنا للفنون الشعبية التي تقدم عروض فنية لأهالينا في حلايب وشلاتين، وجاءت هنا لتقديم فقرات لجمهور المعرض».

جناح حلايب وشلاتين في معرض الكتاب

تحكي كريمة، أن أعمال المشاركين به في المعرض مصنوعة من الجلد والخوص والخرز، لعمل الشنط والإكسسوارات : «ودي حاجات تراثية من بيئتنا البدوية اللي كان أهالينا بيستخدموها زي الشنط والأساور والإكسسوارات، للمحافظة على تراثنا حتى لا يندثر، وبنفتح منافذ تسويق لينا من مشغولات وحرف يدوية لتوفير مصدر دخل للمرأة المعيلة والشباب وأي حد حابب يفتح مشروع صغير، ومعرض الكتاب مصدر تسويق مهم لينا، والإقبال علينا ملحوظ».

تضيف إنها تجهز للمعرض قبلها بثلاثة أشهر، وتتابع احتياجات الجمهور لتلبيتها وتحضير منتجات جديدة له بناء على طلباته التي تتلقاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «عندنا ورش عمل للسيدات الفتيات لتقديم منتجات سليمة ومتقنة بيتم مراجعتها للخروج بأفضل صورة ممكن تليق بجمهور المعرض، منها منتجات من خامات الخوص بنعمل منها الأطباق بمختلف الأحجام، وبعض منتجات من الجلود منها الشنط والعُقد والأسورة، وبندخل الخرز في الشغل وجميع منتجاتنا يدوية وصديقة للبيئة».