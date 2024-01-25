براتب يبدأ من 4500 جنيه.. وظائف خالية للشباب في الشرقية

أعلنت وحدة التيسير للانتقال لسوق العمل بالشرقية عن فرصة عمل بأحد مصانع العاشر من رمضان، براتب يبدأ من 4500 جنيه.

كشف إبراهيم نجاح مسؤول مكون التوظيف بوحدة التيسير للانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالشرقية عن وجود فرص عمل للشباب بمصانع العاشر من رمضان، براتب يبدأ من 4500 جنيه وتوافر وظيفة أمن.

توفير مواصلات للمصنع وتأمينات

وأضاف إبراهيم نجاح، أن المصنع يُوفر امتيازات للوظائف الخالية، منها تسيير خط سير مواصلات من وإلى المصنع بمدينة العاشر من «مشتول السوق - وبلبيس»، مع توفير تأمين صحي واجتماعي.

وحدة التيسير للانتقال لسوق العمل بالشرقية

وأضاف أن المصنع يٌوفر وظيفة أمن للفئات العمرية ما بين 21 عاما حتى 50 عاما، كما يُمكن التواصل مع وحدة التيسير للانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية للحصول على المعلومات الواردة عن الوظائف الخالية وطريقة التقديم.

وتواصل الوحدة توفير فرص العمل بالحد الأدنى للأجور للشباب بدءا من 18 عاما حتى فئات عمرية مُتباينة، كما تُوفر فرص عمل للشباب طلاب الجامعة والدبلومات بشركات القطاع الخاص.