فرص عمل للشباب بالجيزة.. نوعية الوظائف وشروط التقديم

كشفت محافظة الجيزة، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، بتوفير فرص عمل لأبناء القاهرة الكبرى بإحدى الشركات.

نوعية الوظائف المطلوبة بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

أعلنت المحافظة في منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نوعية الوظائف المطلوبة وشروط التقديم، والمزايا التي تقدمها للراغبين في شغل الوظائف، كالتالي:

أفراد أمن بمول في التجمع الأول

- السن: من 21 إلى 45 سنة

- المؤهل: من الإعدادية

- السكن: يوجد سكن

- تأمين: يوجد تأمينات للعاملين

- موعد العمل: شيفت 8 ساعات و12 ساعة

مندوب توصيل دليفري بصيدلية صحة في التجمع الخامس

- السن: من 21 إلى 45 سنة

- المؤهل: بداية من الإعدادية

- السكن: يوجد سكن

- تأمين: يوجد تأمينات للعاملين

- موعد العمل: شيفت 8 ساعات و12 ساعة

- امتلاك موتوسيكل

- رخصة قيادة سارية

عمال نظافة بمول في الرحاب

- السن: من 21 إلى 45 سنة

- المؤهل: محو الأمية

- السكن: يوجد سكن

- تأمين: يوجد تأمينات للعاملين

- موعد العمل: شيفت 12 ساعة

طرق تقديم طلبات الوظائف

طالبت محافظة الجيزة الراغبين بالتقديم للتعيين لوظائف المطلوبة، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.

وحددت المحافظة طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة، من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825».