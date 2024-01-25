أمطار تضرب سواحل ووسط كفر الشيخ.. ومنخفض جوي شديد البرودة الآن

تعرضت مناطق متفرقة بكفر الشيخ، إلى سقوط أمطار متفاوتة شدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة، وكذلك مدن وسط المحافظة لمركزي سيدي سالم والرياض، مع هبوب رياح تزداد في الساعات الأولى من الليل، وهبوب كتل هوائية شديدة البرودة على كافة أرجاء المحافظة.

نشاط كبير لحركة الرياح على سواحل كفر الشيخ

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تتزايد سرعة حركة الرياح على مدار الساعة في محافظة كفر الشيخ، وخاصة على مدن، «بلطيم، والبرلس، ومطوبس، وسيدي سالم، ومطوبس»، وتقل سرعتها على مدن ومراكز المحافظة الجنوبية، لذا يجب على قائدي السيارات توخي الحذر خلال القيادة لمنع وقوع حوادث مرورية، مع تخفيض السرعة إلى 23 كيلو في الساعة.

الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ

بينما حذرت غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام كفر الشيخ، قائدي السيارات المارين عبر الطريق الدولي الساحلي الواقع في سواحل كفر الشيخ، بضرورة التمهل في القيادة بالسيارات أثناء هطول الأمطار، بالإضافة إلى ارتداء سكان المدن الساحلية للملابس الثقيلة جراء موجة البرد القارس التي تضرب سواحل المحافظة بشدة اليوم الخميس.