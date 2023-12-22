هطول أمطار ورياح مثيرة للأتربة وانخفاض درجات الحرارة غدا السبت

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات الطقس في أول أيام فصل الشتاء، قائلة إن الساعات الماضية شهدت البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، فيما نشطت الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما زاد الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض قيم درجات الحرارة، وانخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق بالقاهرة الكبرى إلى 2000 متر.

استمرار انخفاض درجات الحرارة

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ شهدت سقوط أمطار ما بين ضعيفة ومتوسطة، وزادت عن ذلك في بعض الأماكن، متوقعة أن تشهد درجات الحرارة مزيداً من الانخفاض مع الدخول لساعات الليل، حيث تسجل ما بين 13 إلى 14 درجة مئوية مع استمرار نشاط الرياح.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى انخفاض نشاط الأتربة والرمال غدا، حيث تنحصر في بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

خريطة سقوط الأمطار غدا

ولفتت منار غانم، إلى أنه من المتوقع سقوط الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري فقط، وستكون ما بين خفيفة إلى متوسطة، كما يشهد غدا اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على سطح البحر المتوسط، حيث تتجاوز الأمواج 3.5 متر، وهو غير مؤهل للصيد.