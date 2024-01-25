كشف مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 فى محافظة كفر الشيخ، ويجري حاليًا، تصحيح كراسات الإجابة التي أدى الطلاب الامتحانات بها في آخر يوم لهم، أمس الأربعاء ، مشيرًا إلى أنّ عمليات التصحيح ستنتهي في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل، ثم تبدأ عمليات الرصد للدرجات النهائية الخاصة بكل طالب وطالبة، مع مراعاة الدقة في أثناء عمليات رصد الدرجات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في محافظة كفر الشيخ

وأوضح المصدر المطلع بتعليم كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في محافظة كفر الشيخ، سيكون في السابع من شهر فبراير المقبل، بعد اعتمادها من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وستُعلن على مستوى جميع المدارس.

61 ألف طالب أدوا الامتحانات

وأشار إلى أنّ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول، على نطاق محافظة كفر الشيخ، 61245 طالبًا وطالبة، وذلك في 343 لجنة امتحانية، على مستوى 13 إدارة تعليمية.