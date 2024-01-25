«القاهرة الإخبارية»: قرار مرتقب من «العدل الدولية» غدا بوقف إطلاق النار في غزة

قال أبو بكر بشير مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ هناك توقعات بصدور قرار من محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا مطلع الشهر الجاري على إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.

تورط مسؤولين إسرائيليين في جرائم حرب

وأضاف بشير في رسالة على الهواء: «اليوم نحن هنا أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيث تقدم أكثر من 600 محام دولي تدعمهم مؤسسات حقوقية وعدد من الدول، بأدلة تثبت تورط مسؤولين إسرائيليين، خاصة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير دفاعه ورئيس الأركان فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب».

وتابع: «الأدلة التي تقدم بها المحامون اليوم تخص تصريحات وقرارات صادرة عن المسؤولين، تطالب بما يقولون إنّه إبادة قطاع غزة، ولاسيما تدمير البنية التحتية واستهداف القدرات الأساسية كالغذاء والطاقة ومحاولات تهجير السكان والمستشفيات».