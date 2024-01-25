استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بأحياء الإسكندرية لمواجهة أمطار نوة الغطاس

تواجه الإسكندرية عددا من النوات المتلاحقة التي تأتي مُحملة بالرياح والأمطار الغزيرة وارتفاع في الأمواج، وأعلنت الأحياء رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لمواجهة أمطار النوات وخاصة نوة الغطاس؛ لسرعة التعامل معها حتى لا تتسبب في أزمات مرورية، أو تعطيل حركة المواطنين على مستوى الإسكندرية، مع نشر سيارات الشفط بكل الأحياء لسرعة تصريف وشفط مياه الأمطار لعدم تراكمها.

التعامل الفوري مع الأمطار

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحي رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة مياه الأمطار، وفقاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، والمتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية.

نشر سيارات الشفط

أوضحت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، أنه جرى رفع درجة الاستعداد للتعامل مع تداعيات النوة والطقس السيئ، والمتابعة على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار بنطاق حي غرب، حيث تنتشر سيارات الشفط التابعة لهيئة الصرف الصحي بمعظم مناطق الحي.