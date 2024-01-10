تحذير من طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار غزيرة وارتفاع أمواج البحر

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عن تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم، حيث تعود الأجواء الممطرة مرة أخرى بعد اعتدال استمر لأكثر من أسبوع، ومن المتوقع أن تشهد الإسكندرية اليوم أمطارا غزيرة مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر.

توقيتات أمطار الإسكندرية اليوم

وبحسب تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد سقوط أمطار تبدأ متوسطة الشدة تزيد شدتها تدريجيا اعتبارا من فترة الظهيرة لتكون متوسطة إلى غزيرة أحيانا مع تقدم الساعات في المساء.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

فيما تشهد الإسكندرية انخفاضا في درجات الحرارة ظهرا، حيث تسجل العظمى 18 وتنخفض ليلا حيث تسجل الصغرى 13 درجة، ما يعني أنه طقس شتوي من الدرجة الأولى.

نصائح طقس الإسكندرية اليوم

ووجهت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، نصائح تتماشى مع طقس الإسكندرية اليوم، وطالبت المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة نظرا لانخفاض درجة الحرارة، بالإضافة إلى أهمية أن تكون مضادة للأمطار.

يأتي ذلك نظرا لتوقعات بسقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 60%، أي يعني أمطار متوسطة إلى غزيرة فيما تبلغ سرعة الرياح 42 كيلو متر في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على الإسكندرية

كما تشهد شواطئ الإسكندرية ارتفاع الأمواج لتصل إلى 3.5 متر وهو ما يؤثر على حركة الصيد والملاحة البحرية.