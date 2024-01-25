كاتب صحفي: عيد الشرطة مثال للتضحية والفداء بأثمن ما يمتلكه الإنسان

قال الكاتب الصحفي، صلاح مغاوري، إن عيد الشرطة من المناسبات السعيدة على كل مصري، ويمثل عيد الشرطة مثال للتضحية والفداء بأثمن ما يمتلكه الإنسان، وهو الروح من أجل الحفاظ على الوطن وكرامة الوطن، مؤكدًا أن الذكرى الـ72 جاءت مواكبة لاحتفالات الدولة بالقضاء على الإرهاب التي كانت تهدد كيان الدولة المصرية.

وأضاف مغاوري خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الإرهاب كان يهدد كيان الدولة المصرية في أعقاب ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه تم استهداف الهوية المصرية، واستهداف الشعب المصري، كما كان هناك مخططات سوداء من جانب مجمعات الظلام التي استهدفت أمن واستقرار الوطن.

وأوضح أن رجال مصر الأوفياء من القوات المسلحة أو من الشرطة والشعب المصري، تصدوا بكل بسالة وضحوا بكل ما يملكون وضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، مشيرًا إلى أن مصر مرت بفترات عصيبة خصوصًا الأعوام التي عقبت عام 2011.

وأكد الكاتب الصحفي أن مصر مرت بمراحل كثيرة، وقد لفت الرئيس إلى أن مصر كانت مهددة أكثر من مرة في كيانها، ولكن تطورت مصر وقامت بيد شعبها، وقد تكلم الرئيس السيسي في هذا الصدد خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة أمس، أو في اجتماعه مع عدد من المسؤولين.