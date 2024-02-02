أسعار الأحجار الكريمة في مصر.. اتبع هذه النصائح قبل الشراء

تختلف أسعار الأحجار الكريمة في مصر بحسب نوع الحجر وحجمه ودرجة نقائه، كما تختلف أماكن الشراء في المناطق المخصصة لذلك، ومن أنواعه الزمرد والياقوت والماس والفيروز والأوبال الذي ينتمي إلى الأحجار الفريدة من نوعها، والعقيق المنتمي إلى الفئة الشعبية، ويجب على الراغبين في الشراء للتجارة أو الزينة اتباع بعض النصائح قبل الإقبال على عملية الشراء.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الأحجار الكريمة في مصر وفق أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار الأحجار الكريمة في مصر

حجر القمر قوس قزح كابوشون من جيمكورا، أحجار كريمة طبيعية زرقاء من أجل صناعة المجوهرات، أو تستخدم لأغراض علاجية كريستالية، بسعر 470 جنيها.

حجر عقيق يماني أخضر طبيعي بسعر يصل إلى 550 جنيها.

أحجار مصقولة بوزن يصل إلى 2 رطل، بسعر 70 جنيها.

حجر كوارتز شفاف طبيعي خام من الأحجار الكريمة صخور كريستالية للزينة والديكور بوزن 2 رطل بسعر يصل إلى 300 جنيه.

خرز طبيعي من الأحجار الكريمة من جانج جانج هاو، بسعر يصل إلى 279 جنيها.

سبحة حجر كريم طبيعي اميثيست بسعر يصل إلى 240 جنيها.

خرز من الأحجار الكريمة 24 لون 1200 قطعة، على شكل رقائق كريستال غير منتظمة لصناعة المجوهرات، بسعر 1013 جنيها.

أحجار كريمة كريستالية ماسية اكريليك وزن 250 جراما لديكور المنزل وتستخدم أيضا في هدايا الزفاف بسعر يصل إلى 100 جنيه.

أسعار الأحجار الكريمة بالدولار

الزمرد

يعتبر الزمرد من أغلى أسعار الأحجار الكريمة في مصر والعالم، ويبلغ سعره في مصر نحو 1000 دولار للقيراط الواحد، وقد يصل إلى 10 آلاف دولار للقيراط الواحد في بعض الحالات، ويختلف سعر الزمرد حسب درجة نقائه وحجمه ولونه، فكلما زادت درجة نقائه وحجمه وظل لونه أغمق، كلما زاد سعره.

الياقوت

يعتبر الياقوت من الأحجار الكريمة الثمينة، ويبلغ سعره في مصر نحو 500 دولار للقيراط الواحد، وقد يصل إلى 5000 دولار للقيراط الواحد في بعض الحالات، ويختلف سعر الياقوت حسب درجة نقائه وحجمه ولونه، فكلما زادت درجة نقائه وحجمه وظل لونه أغمق، كلما زاد سعره.

الماس

يعتبر الماس من أكثر الأحجار الكريمة شهرة وشعبية، ويبلغ سعره في مصر حوالي 100 دولار للقيراط الواحد، وقد يصل إلى 1000 دولار للقيراط الواحد في بعض الحالات، ويختلف سعر الماس حسب درجة نقائه وحجمه ولونه، فكلما زادت درجة نقائه وحجمه وظل لونه أغمق، كلما زاد سعره.

الفيروز

يعتبر الفيروز من الأحجار الكريمة الجميلة، ويبلغ سعره في مصر نحو 20 دولارا للقيراط الواحد، وقد يصل إلى 200 دولار للقيراط الواحد في بعض الحالات، ويختلف سعر الفيروز حسب درجة نقائه وحجمه ولونه، فكلما زادت درجة نقائه وحجمه وظل لونه أغمق، كلما زاد سعره.

الأوبال

يعتبر الأوبال من الأحجار الكريمة الفريدة، ويبلغ سعره في مصر حوالي 10 دولارات للقيراط الواحد، وقد يصل إلى 100 دولار للقيراط الواحد في بعض الحالات، ويختلف سعر الأوبال حسب درجة نقائه وحجمه ولونه، فكلما زادت درجة نقائه وحجمه وظل لونه أكثر تميزًا، كلما زاد سعره.

العقيق

يعتبر العقيق من الأحجار الكريمة الشعبية، ويبلغ سعره في مصر حوالي 5 دولارات للقيراط الواحد، وقد يصل إلى 50 دولارا للقيراط الواحد في بعض الحالات.

ويختلف سعر العقيق حسب نوعه وحجمه ولونه، فكلما زادت درجة نقائه وحجمه وظل لونه أغمق، كلما زاد سعره.

أحجار كريمة للبيع

تباع في العديد من المحال والمناطق منها حارة الصالحية بجانب مسجد الحسين، وفي بعض المحال في منطقة مكرم عبيد بمدينة نصر.

عوامل تؤثر على أسعار الأحجار الكريمة

تؤثر عدة عوامل على أسعار الأحجار الكريمة، منها:

نوع الحجر

يختلف سعر الأحجار الكريمة حسب نوعها، فالأحجار الكريمة النادرة والأكثر قيمة تكون أغلى ثمنًا من الأحجار الكريمة الشائعة.

حجم الحجر

كلما زاد حجم الحجر الكريم، كلما زاد سعره، وذلك لأن الأحجار الكريمة الكبيرة نادرة الوجود.

درجة النقاء

كلما زادت درجة نقاء الحجر الكريم، كلما زاد سعره، وذلك لأن الأحجار الكريمة النقية خالية من الشوائب والعيوب.

اللون

يؤثر لون الحجر الكريم على سعره، فالأحجار الكريمة ذات الألوان المميزة تكون أغلى ثمنًا من الأحجار الكريمة ذات الألوان العادية.

نصائح عند شراء الأحجار الكريمة

عند شراء الأحجار الكريمة، يجب مراعاة عدة نصائح، منها:

1- شراء الأحجار الكريمة من مصدر موثوق

2- يجب التأكد من شراء الأحجار الكريمة من مصدر موثوق، وذلك لضمان جودتها وشرعيتها.

3- فحص الحجر الكريم بعناية

4- يجب فحص الحجر الكريم بعناية قبل شرائه، وذلك للتأكد من سلامته وخلوه من العيوب.

5- الحصول على شهادة ضمان

6- يجب الحصول على شهادة ضمان من البائع، وذلك لضمان جودة الحجر الكريم وخلوه من العيوب ضمن الاحتياطات في أسعار الأحجار الكريمة في مصر.