«أحمد» يترك مهنته للعمل في صناعة إكسسوارات الأحجار الكريمة.. أصل الشياكة والجمال

تعتبر منطقة خليج نعمة على رأس المناطق الأكثر مبيعًا للإكسسوارات المصنعة من الأحجار الكريمة، ويصنعها «أحمد محمد» الشهير بـ«منتوفاني»، الذي يعيش بشرم الشيخ من التسعينيات وعمل بمجال تصنيع الذهب، ولكن بعد ثورة 25 يناير قرر تغيير مجال عمله، واتجه إلى هذه المهنة التي تعتبر أصل الشياكة والجمال.

صناعة الخواتم والسلاسل

و‏قال «منتوفاني»، في تصريحات لـ«الوطن»: «أحب عملي بمجال الأحجار الكريمة وأجلب الأحجار الخام لإضافتها للخواتم والسلاسل، وأصنع منها القلائد، أما اللآلئ فنجلبها من أماكن أخرى ونقوم بتصنيعها فقط، ويهتم بها الإيطاليون والإنجليز والروس فهم يقدرون قيمة الحجر، ويطلبونه بالاسم سواء الفيروز أو العقيق أو الزمرد».

مميزات الإكسسوارات المصنعة من الأحجار الكريمة

وأضاف «منتوفاني»، أن أهم ما يميز الإكسسوارات أنها تتنوع ما بين الباهظ الثمن من حيث قيمته أو سعر في متناول الجميع من الأحجار الأخرى المتوفرة، وتعد الأحجار الكريمة من الهدايا التذكارية المميزة والفريدة من نوعها.

مواصفات الأحجار الكريمة

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء تشتهر بالفيروز الذي يستخرج من مدينة أبو زنيمة وسانت كاترين فهو حجر كريم يتميز بجمال ألوانه ولمعانه ويعتبر من أشهر وأقدم أنواع الأحجار التي تستخدم في المجوهرات والزينة وبعض الأحجار الكريمة تشكل في باطن الأرض على أعماق مختلفة مثل الألماس الذي يتواجد تحت سطح الأرض ومنهم من يستخرج من قاع البحر مثل المرجان واللؤلؤ ومن الأحجار التي تستخرج من الأرض.

مواصفات الزمرد و الفيروز

مؤكدا أن أجود أنواع الزمرد ذو اللون الأخضر الزرعي المشرب بالزرقة الذي يزداد قيمته كلما ازداد وزنه بالقيراط أما الفيروز غالبًا ما يكون لونه أزرق ويعد النوع الأرقى والأجود منه المصري الذي يستخرج من سيناء، والذي اكتشفه القدماء المصريين من عصور ما قبل الأسر الفرعونية وكانوا يستخرجونه من مناجم سرابيط الخادم والمغارة بمدينة أبو زنيمة، ولذلك اشتهرت جنوب سيناء «بأرض الفيروز».

مميزات حجر عين النمر

أما أحمد مجدي وهو أحد المهتمين بالأحجار الكريمة أقتني حجر العقيق وحجر عين النمر وأقدر قيمتهم حيث أن حجر عين النمر حجر مميز وروحاني ومن أبرز صفاته القوة والسيطرة والثقة بالنفس والتغلب على الطاقة السلبية ويعرف بحجر الحظ حيث أني أضيفه دائما للخواتم، والسبح الخاصة بي لجلب الحظ.