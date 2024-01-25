خبير: الهدف من المشروعات القومية خدمة المناخ الاستثماري

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن وجهات النظر متباينة في الشأن الاقتصادي، وما تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عنه بخصوص المشروعات القومية التي تم تنفيذها كان الهدف منها أن تخدم مناخ الاستثمار، حتى يجد المستثمر كل ما يحتاجه على المدى البعيد، موضحًا أن المشروعات تعمل على توفير متطلبات المستثمر لفترة طويلة، وذلك لأن الاستثمار يحتاج لمدى طويل.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الهدف الأسمى من هذه المشروعات هو خدمة المواطن، مشيرًا إلى أن مشروعات شبكات الطرق والوحدات السكنية كل هذا من احتياجات المواطنين، وموضحًا أن المواطن لن ينتظر طويلًا لتلبية احتياجاته، لذلك تسعى الدولة بكل جهدها لتوفير احتياجاته.

واستكمل: «ما تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة الماضية له وجهته لأنه يفيد مناخ الاستثمار، ويخدم احتياجات المواطن، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها كان صعب تنفيذها في ظل الظروف والأزمات».

وأكد أنه يتبقى فكرة التوجه الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، «لن تتوقف المشروعات التي تم استكمال جزء منها، لأنه إذا توقفت هذه المشروعات ستذهب سدى، ولن نحصل على أي استفادة منها».