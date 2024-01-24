مقرر «الاستثمار» بالحوار الوطني: الحياة اليومية للمواطن أولوية لدى الدولة

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها اليوم خلال احتفالية عيد الشرطة التي تناولت الحديث عن الأوضاع الاقتصادية التي أثرت على المستوى المعيشي للمواطنين، تؤكد أن الحياة اليومية للمواطن أولوية لدى الدولة المصرية وتكشف عن مدى شعور وقرب الرئيس من فئة محدودي الدخل.

الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد

وأوضح محسب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر قناة «DMC» تقديم الإعلامية إيمان الحصري أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لخص خلال كلمته، الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بتشديده على أهمية توفير العملة الدولارية والعمل على زيادة مدخلات الدولار للاقتصاد القومي.

زيادة العملة الدولارية

وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني قائلا: كما أن زيادة العملة الدولارية التي تحدث عنها الرئيس تتطلب توفير العديد من المقومات أبرزها العمل على تشجيع الصناعة الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي كبديل للمنتج الأجنبي وتصنيعه بمواصفات عالمية تتيح تصديره للخارج، إضافة إلى وضع استراتيجية شاملة للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة أو طرحها للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.