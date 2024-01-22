«دراسة واقتصاد» يبرز مزايا الاستثمار في الذهب

تحدث الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، في برنامجه «دراسة واقتصاد»، اليوم الاثنين، عن الاستثمار في الذهب، والسبائك والجنيهات الذهبية والمشغولات وهل الوقت مناسب لشراء الذهب أم لا؟، وما الفرق بين الذهب القديم والجديد وأعيرة الذهب، وأفضل النصائح.

واستضاف عبدالفتاح مصطفى في البرنامج عضو شعبة الذهب في الغرف التجارية، الذي ذكر أن هناك 3 عوامل تؤثر على سعر الذهب وهم البورصة العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعرض والطلب.

وشرح المغربي أن العرض والطلب حاليا هو الذي يتحكم في سعر الذهب في مصر، مشيرًا إلى أن الذهب يتميز بأنه للزينة أو الخزين، ويفضل شراء المشغولات الذهبية للاستفادة منه في الزينة والخزينة.

وأوضح من خلال برنامج «دراسة واقتصاد» أن السبائك والجنيهات الذهبية أقل مصنعية لذا يتهافت عليه الناس في الاستثمار ويفضل شراء المغلف كونه يكون عليه اسم الشركة والدمغة ومضمون بشكل أكبر.

وبالنسبة للذهب القديم، نوه المغربي أن هو ذهب مستعمل، ولا ينصح بشرائه لسببين الأول لضعفه من كثرة الاستخدام، والثاني أحيانًا يكون غير مضمون لذا يفضل شراء المشغولات الذهبية الجديدة أوالسبائك أوالجنيهات الذهبية.

ونصح عضو شعبة الذهب بشراء المعدن الأصفر من أماكن موثوق بها لعدم التعرض للغش، مؤكدًا أنه يجب على الشخص الحصول على فاتورة والتأكد من وجود الدمغة.

وعن الوقت المناسب لشراء الذهب، رد المغربي أن ⁠الشخص الذي يمتلك فائض من المال يمكن شراء الذهب في أي وقت كونه استثمار على المدى البعيد والبيع لا يكون إلا عند الضرورة.