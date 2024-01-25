كلية الطب البشري بكفر الشيخ تحصل على شهادة الاعتماد «إيجاك»

قام الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بتسليم شهادة الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» لمعمل الميكروبيولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشري، للدكتور طه إسماعيل، عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وفريق العمل من أعضاء هيئة التدريس، معرباً عن سعادته بحصول معمل الميكروبيولوجيا الإكلينيكية على الاعتماد، مقدماً التهنئة لكلية الطب البشري وجميع القائمين عليها.

تحقيق الإنجازات والنجاحات المتميزة

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنّ جامعة كفر الشيخ تواصل تحقيق الإنجازات والنجاحات المتميزة، من خلال حصول كلياتها على اعتماد معامل الجامعة في سبيل تحقيق التميز والتطوير المستمر بما يضمن تحقيق الرقي والتقدم للجامعة، مؤكداً أنّ الجامعة تولي اهتماماً كبيراً لاعتماد معاملها، حيث تُقدم الجامعة دعما كبيرا في هذا المجال إيماناً منها بالدور الخدمي والبحثي الذي تؤديه المعامل، وكذا لرفع تصنيف الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية، كما تهتم الجامعة بأنّ تكون المعامل مرجعية لكل مستشفيات محافظة كفر الشيخ، موجهاً الشكر لكلية الطب البشري، وفريق العمل من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وذكر الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنّ حصول معمل الميكروبيولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشري على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، يأتي في ضوء تطبيق الكلية للخطة الاستراتيجية لجامعة كفر الشيخ، وأعمال التطوير، ورفع كفاءة القدرات المادية والبشرية التي تشهدها الكلية.

حصول معمل الميكروبيولوجيا الإكلينيكية على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»

ومن جانبه، هنأ الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، جميع منسوبي الكلية من وكلاء الكلية، وفريق العمل من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وجميع العاملين بالجهاز الإداري، وطلاب الكلية بحصول معمل الميكروبيولوجيا الإكلينيكية على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك».