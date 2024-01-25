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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في محافظة الإسماعيلية

كتب:

عمرو الورواري
06:30 م | الخميس 25 يناير 2024
موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 فى محافظة الاسماعيلية

موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 فى محافظة الاسماعيلية

 قال الدكتور محمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم، إن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في محافظة الإسماعيلية قد يكون خلال أسبوع تقريبا بعد انتهاء الامتحانات أمس الأربعاء في جميع مدارس ولجان المحافظة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في محافظة الإسماعيلية 

وأضاف بحيري في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يجري حاليا تصحيح ما تبقي من امتحانات الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من تصحيح عدة مواد جرى البدء فيها مع أول أيام الامتحانات الأربعاء قبل الماضي.

وقال بحيري، إنه تم بالفعل إنهاء تصحيح عدة مواد ويجري العمل على إعادة الرصد والمراجعة تمهيدا لإعلان النتائج، بعد الانتهاء من باقي الامتحانات الأخرى خلال الأيام المقبلة.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسماعيلية، إنه سيتم إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي الترم الأول الأحد المقبل في جميع المدارس، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أنه تم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي الترم الأول في جميع المدارس أمس الأربعاء.

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