ظهرت الآن.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 في الإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024، الفصل الدراسي الأول، بعد انتهاء عملية التصحيح في جميع اللجان والمدارس على مدار الأيام القليلة الماضية.

ظهرت الآن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، إن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 في الإسماعيلية الفصل الدراسي الأول، متاحة في جميع الإدارات التعليمية المختلفة.

أضاف «مدير تعليم الإسماعيلية» لـ«الوطن»، أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الإسماعيلية الفصل الدراسي الأول، متاحة اليوم في جميع المدارس في الأحياء والمراكز والقرى المختلفة مجانا للطلاب وأولياء الأمور.

أكد الدكتور محمد البحيري، أن جميع نتائج المرحلة الابتدائية متاحة في جميع المدارس، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

أشار إلى أن مديرية التربية والتعليم تعمل في الفترة الحالية على تصحيح وإنهاء أوارق امتحانات الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي تمهيدا لإعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.