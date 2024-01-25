ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الإسماعيلية الترم الأول

أعلن الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 في الإسماعيلية الترم الأول عبر رابط مديرية التربية والتعليم بعد انتهاء أعمال التصحيح في جميع اللجان على مدار الأيام الماضية.

أماكن إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الإسماعيلية الترم الأول عبر هذا الرابط

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الإسماعيلية الترم الأول عبر هذا الرابط الخاص، بموقع مديرية التربية والتعليم الرسمي من هنا.

وبحسب بيانات التربية والتعليم الرسمية فإنه يمكن الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي من داخل المدارس والإدارات التعليمية في مختلف المدارس مجانا، دون أي رسوم بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكشوفات الخاصة بها.

إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الإسماعيلية الترم الأول

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية إتاحة نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الإسماعيلية الترم الأول أيضا في المدارس المختلفة، بعد انتهاء أعمال التصحيح إلى جانب إتاحة نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الإسماعيلية الترم الأول.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه تم الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الاعدادي أمس الأربعاء، وبدأت أعمال التصحيح، دون تلقي أي شكاوي من الامتحانات طوال مدة انعقادها.