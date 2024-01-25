«طلاب من أجل مصر» تُشارك في احتفالات عيد الشرطة بسوهاج

شارك طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، اليوم بالاحتفالية التي نظمتها المحافظة بعيد الشرطة الـ72، حيث شاركوا رجال الأمن توزيع الورود والشكولاته على المواطنين.

رسالة شكر وامتنان

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على أن الجامعة تحرص على مشاركة طلابها في مثل هذه الاحتفالات والتي تعد بمثابة رسالة شكر وامتنان لرجال الشرطة البواسل، ليظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر، عنوانًا لقدرة المصري على تحدى المستحيل والوقوف أمام المحن والشدائد، مشيداً بالدور التاريخي لرجال الشرطة، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

مشاركة الطلاب احتفالية عيد الشرطة

وأوضح الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، مشاركة 30 طالبا وطالبة من مختلف الكليات مع الأهالي بترديد الأغاني الوطنية والتلويح بأعلام مصر، وتوزيع الورود والشوكولاتة، والتقاط بعض الصور التذكارية، وحرص الطلاب على تقديم التهنئة إلى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، وقيادات وضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن سوهاج.