رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير الامتحانات بكليتي العلوم والتربية النوعية

اطمأن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، على حسن سير العملية الامتحانية، وتوافر المناخ الملائم للطلاب، لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وذلك خلال جولة بكليتي العلوم والتربية النوعية بالحرم الجامعي القديم، لتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، والاستماع لبعض الطلاب، بشأن ملائمة الأسئلة لزمن الامتحان ومقاييس الصعوبة.

الالتزام بالقواعد الامتحانية

وخلال جولته، تأكد رئيس جامعة سوهاج، من تواجد أساتذة المواد للرد على استفسارات الطلاب، ووجود رعاية طبية لأي أعراض مرضية طارئة.

وأوضح الدكتور حازم المشنب، عميد كلية العلوم، أنّ رئيس الجامعة، وجّه بمواصلة الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، مضيفًا أنه يؤدي الامتحانات بالكلية 2000 طالب وطالبة، موزعين على 21 لجنة امتحانية.

طلاب التربية النوعية يؤودون الامتحانات

وأضافت الدكتورة لمياء أبو زيد، عميد كلية التربية النوعية، أنّ رئيس الجامعة أجرى حوارات ودية مع الطلاب؛ لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، موضحة أن 2737 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحانات في الكلية، والتي تنتهي 24 يناير الجاري.