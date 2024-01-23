جامعة سوهاج: وحدة الرنين المغناطيسي في كلية العلوم الأولى من نوعها بالصعيد

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن وحدة الرنين المغناطيسي بكلية العلوم تعد الأولى من نوعها على مستوى صعيد مصر، وتلعب دوراً هاماً في إثراء البحث العلمي داخل وخارج مصر، من خلال خدمة الباحثين وأساتذة الجامعات المصرية في العديد من الكليات والمعاهد البحثية من كليات العلوم، الطب، الصيدلة والآثار بمصر والدول العربية المختلفة، والعمل على نشر التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالباحثين والطلاب، والتطلع لتغطية متطلبات السوق المحلي والدولي في مجالات الأبحاث العلمية.

أجهزة الرنين المغناطيسي

وأضاف النعماني أن الوحدة تضم جهازين الجهاز الأول الرنين المغناطيسي والثاني جهاز التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء FTIR، موضحاً أن جهاز الرنين المغناطيسي يستخدم لمعرفة المركبات العضوية غير معروفة الشكل، وتعريف الشكل مع جهاز الأشعة تحت الحمراء، ويقيس خواص الجزئيات ودراسة بنية المركبات الكيميائية باستخدام مذيبات خاصة، ويتم التعرف على التركيب الكيميائي للعينات البحثية وأنوية العناصر الكيميائية التي لها رنين مغناطيسي وتحديد أنوية عناصر الهيدروجين والكربون والفوسفور والفلور والصوديوم والنيتروجين، الذي يخدم الباحثين من كليات العلوم والصيدلة والطب والآثار، ويخدم أيضاً الطلاب في تفسير شكل وتركيب المواد، وفي مجال العلوم الكيميائية والعلوم التحليلية والبيولوجيا البللورية ومجال الطب كتشخيص الأورام، بالإضافة إلى أنه يقدم للمجتمع الخارجي العديد من الخدمات من خلال المصانع والهيئات البحثية.

معامل كلية العلوم

وقال الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، إن وحدة جهاز الرنين المغناطيسي هو أحد معامل كلية العلوم والتابعة لمركز تسويق الخدمات الجامعية ويخدم منطقة الصعيد بأكملها، ويقوم الباحثون باستخدامه في تحضير مركبات جديدة متوقع لها أن تكون ذات تأثير دوائي متميز، والعمل على إثبات التركيب البنائي لهذه المركبات باستخدام وسائل متعددة منها التقنيات الطيفية خاصة جهاز الرنين المغناطيسي، والذي تم توفيره بكلية العلوم لإجراء بعض القياسات الحاسوبية لمعرفة فاعلياتها كعقار طبي ومقارنتها ببعض الأدوية والعقارات المعروفة، وقياس التأثير البيولوجي والدوائي خارج الخلية in vitro وما يثبت فاعلياتها، حيث تجري هذه الدراسات داخل الخلية in vivo لبعض حيوانات التجارب، والذي يتم بالتعاون مع زملاء متخصصين في مجال الكيمياء الحيوية والكيمياء الدوائية سواء في كلية العلوم أو كلية الصيدلة وبعض المراكز البحثية الأخرى.

الوحدة تخدم الطلاب والوافدين والدراسات العليا

وأكد كل من الدكتور أحمد سليمان مدير الوحدة والدكتور عمر الحادي والدكتور محمود عبدالعليم المشرفين على الوحدة، أن الوحدة تخدم طلاب الدراسات العليا من جامعات مصرية مختلفة، ومنها جامعات قناة السويس والمنيا والمنصورة وقنا وأسيوط والوادي الجديد، وطلاب الدراسات العليا الوافدين من بعض الدول العربية.

التحليل الطيفي للأشعة

وذكر الدكتور محمود عبدالعليم أن جهاز التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء FTIR يستخدم في العديد من تخصصات البحث العلمي وفي مجالات الكيمياء العضوية وغير العضوية في الأبحاث والصناعة كوسيلة بسيطة وموثوقة في القياس، وفي التعرف على تركيب المواد غير المعلومة بالتعرف على المجموعات الوظيفية، إلى جانب استخدامه في تحليل المركبات الكيميائية اعتماداً على الأشعة تحت الحمراء، وتحديد سير التفاعل الكيميائي بما يخدم العملية التعليمية والبحثية، مضيفاً أن الجهاز يتميز بقدرته على إجراء التحليل بدون الحاجة إلى استخدام مواد مساعدة مثل بروميد البوتاسيوم مما يؤدي إلى زيادة دقة نتائج التحاليل وسرعتها.