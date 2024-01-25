جامعة سوهاج تتسلم أجهزة طبية بـ78 مليون جنيه لصالح مستشفى الجراحات الخاصة

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأنه جرى استلام الأجهزة الطبية لمستشفى الجراحات الخاصة (القلب والصدر، والمخ والأعصاب، والعظام)، استعداداً لتشغيله خلال الفترة المقبلة، والمقام بحرم المستشفى الجامعي القديم بإجمالي تكلفة 475 مليون جنيه.

مستشفى الجراحات الخاصة بسوهاج

أكد «النعماني» في بيان، أن مستشفى الجراحات الخاصة يأتي ضمن المشروعات الطبية الضخمة التي تشهدها محافظات الصعيد، بهدف تحقيق نهضة تنموية شاملة بالمجال الطبي والعلاجي فى تخصصات جراحات القلب والصدر، والمخ والأعصاب، وجراحة العظام، لتقديم خدمة صحية مميزة للمواطن بأقل تكلفة ممكنة، إلى جانب المشاركة في تنفيذ المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الأنتظار.

التشغيل التجريبي للمستشفى

أوضح أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جرى وضع جدول زمني للتشغيل التجريبي الذي سيجري تنفيذه فور استكمال توريد الأجهزة والمستلزمات اللازمة لافتتاح المستشفى أمام المواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، موجهاً الشكر لهيئة الشراء الموحد للتعاون الجاد والمثمر وسرعة توريد احتياجات المستشفى، من خلال توفير الأجهزة الطبية الحديثة، لتطوير الخدمات الطبية والصحية المُتميزة للمواطنين.

خدمات المستشفى

أضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه جرى الإنتهاء من جميع الخدمات اللازمة لإتمام التشغيل المبدئي للمستشفى، موضحاً الانتهاء من التعاقد على الفرش الطبي للمبني من هيئة الشراء الموحد بثلاث مراحل، إذ بلغت تكلفة المرحلتين الأولى والثانية 78 مليون جنيه، وجرى فرش العنايات المركزة، وغرف العمليات حالياً بنسبة 70%، موضحاً أنه جرى اليوم استلام عدد من الأجهزة منها 66 جهاز مونيتور، 6 ترابيزات عمليات كهربائية، 78 جهاز تنفس صناعي، 9 أجهزة تخدير، 60 مرتبة هوائية طبية، 3 جهاز أشعة محورية، 3 محطات مركزية لمتابعة العلامات الحيوية لمرضى العناية، 7 أجهزة صدمات القلب، جهاز أشعة محورية لتصوير حالات القلب والشرايين، وجار توريد المرحلة الثالثة قريباً لتشمل الفرش غير تاطبي من الـثاث المكتبي وغيره.