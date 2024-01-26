عادة خاطئة لا تفعلها عند تناول الطعام.. حسام موافي يحذر

شرب المياه من الأشياء الضرورية لجسم الإنسان، ويٌفضل الكثيرون تناولها على الطعام، وهي عادة يفعلها البعض لكن لا يعلمون هل هي صحيحة أم خاطئة، وهو ما كشفه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونقدمه لكم من خلال لـ«الوطن».

هل يصح شرب الماء أثناء الأكل؟

أوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن شرب الماء مع الأكل بمقدار قليل لا يُؤثر على جسم الإنسان: «شرب نص كوب مُستحب يساعد على الهضم أكثر من كده لا.. وقبل الأكل يُساعد الجهاز الهضمي على تقبل الأكل، وتخفيف الوزن».

فوائد الماء للجسم

أضاف محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال تصريحات لـ«الوطن»، فوائد الماء:

- يساعد على تنقية الجهاز الهضمي في الجسم.

- يساعد الماء على علاج الشيخوخة.

- يعمل الماء على تليين المفاصل.

- يساعد على تدفق الدم للخلايا.

- يمد الماء الجسم بالأكسجين.

- شُرب كمية كافية من الماء يُساعد على علاج الالتهابات بالجسم.

- شرب يحمي الجسم من الجفاف.

- يقي شرب الماء الجسم من آلام الرأس.

- يساعد الماء على علاج الصداع.

أخطاء عند شرب المياه

أوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك قواعد يجب الالتزام بها عند تناول المياه بطريقة صحيحة من خلال التالي:

- عدم الإفراط في شرب الماء.

- لا يجب أن تزيد الكمية المستهلكة من المياه.

- على مدار اليوم لا يجب أن تزيد المياه عن 3 لترات.

- شرب الماء يحتاج إلى ألا يكون على معدة فارغة.

- يجب شرب الماء على مدار أوقات مٌتباعدة خلال اليوم.

- لا يجب شرب الماء فجأة دون الانتباه أن هذه العادة خاطئة.

- تعويض السوائل التي يفقدها الجسم بسبب التعرق.

- لا يجب شرب الماء بسرعة.