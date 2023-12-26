بابا نويل تحت الماء.. سياح مرسى علم يحتفلون بالكريسماس بطريقة خاصة

شهدت مدينة مرسى علم احتفالات مبهجة ومختلفة في «الكريسماس» بمشاركة آلاف السياح الأجانب من 13 جنسية أوروبية، وحرص عدد منهم على الغطس تحت الماء بارتداء زي بابا نويل وأدوات الغطس والتقاط الصور التذكارية في الأعماق.

الكريسماس تحت الماء

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن احتفال آلاف السياح بالكريسماس كان مختلفا وممتعا. ولفت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن عدد من السياح الأجانب من هواة الغطس حرصوا على الاحتفال بالكريسماس على طريقتهم المفضلة تحت الماء بارتداء زي بابا نويل وأدوات الغطس، والتقاط الصور التذكارية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسى علم.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأوضح أن مرسى علم استقبلت منذ مطلع الأسبوع الجاري ما يقرب من 20 ألف سائح على متن 99 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تزامناً مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة من 13 جنسية أوربية.

مرسى علم تحتفل بالكريسماس

ولفت إلى أن الاحتفالات بالكريسماس شهدت مظاهر مختلفة على الشواطئ حيث ارتدى السياح زي بابا نويل الشهير وتبادلوا التهاني.