فضل ليلة النصف من رجب.. 3 عبادات احرص عليها لاغتنام ثوابها

فضل ليلة النصف من رجب واحدة من الليالي المباركة في هذا الشهر الكريم، ويسعى العديد من العباد إلى حسن استغلال هذه الليلة حتى ينالوا ثوابها، والبعض يستغل هذه الليلة في أن يدعو الله عز وجل بكل ما يرغب، وآخرون يستغلونها كفرصة للتوبة وبداية صفحة جديدة مع الله من خلال الإكثار من العمل الصالح خلالها.

فضل ليلة النصف من رجب

وورد فضل ليلة النصف من رجب في العديد من فتاوى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أوضحت من خلالها أن هذه الليلة هي واحدة من الليالي المباركة التي تمر في العام، وعلى العبد أن يحسن استغلالها على الوجه الأكمل حتى ينال من بركاتها والثواب.

وفضل ليلة النصف من رجب يكمن في الأفعال التي يقوم بها العبد خلال هذه الليلة، لذا أكدت الإفتاء المصرية أنه على العباد أن يفعلوا الأعمال الخيرة والإكثار منها خلال هذه الليلة المباركة، وأن يتجنبوا القيام بأي أعمال غير مستحبة ولا ترضي الله سبحانه وتعالى.

أفضل الأعمال في ليلة النصف من رجب

وأشارت دار الإفتاء المصرية في حديثها عن فضل ليلة النصف من رجب، إلى أنه من المستحب في هذه الليلة المباركة أن يكثر العبد من الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى حيث ورد في نص الفتوى: «هناك 3 عبادات مستحبة في ليلة النصف من رجب تضمن الثواب والأجر، أولها الدعاء، وثانيها ذكر الله سبحانه تعالى».

أما عن العبادة الثالثة المستحبة أن حتى ينال العبد من فضل ليلة النصف من رجب، هي الصلاة، حيث أوضحت الإفتاء المصرية أنه من المستحب أن يصلي المسلمين خلال هذه اليلية، كما أن أداء صلاة قيام الليل هي خير ما يقوم به العبد في تلك الليلة، ويكون ثوابها مضاعفا.