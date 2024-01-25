اصطياد أشرس أنواع الأسماك على شاطئ في سوريا.. وزنه غير متوقع

في سوق السمك بمدينة بانياس السورية، ظهر قرش أزرق أمام أعين الصيادين، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن نوعه أثناء اجتماعهم حوله، كما أنهم تساءلوا عن مدى خطورة وجود هذه الأنواع من سمك القرش، وذلك وفقا لما ذكره موقع «أثر برس».

يطلق على هذا النوع من الأسماك الذي عُثر عليه بـ«القرش الأزرق» وهذا النوع من الأسماك يكون موجودا بكثرة في المياه السورية منذ عام 2003، كما أن في ذلك الوقت تم اصطياده عشرات المرت من قبل الصيادين، وذلك وفقا لما ذكره الدكتور مالك علي، أستاذ علم الأسماك بكلية الزراعة في جامعة تشرين.

وزن سمك القرش الأزرق

كان وزن القرش الأزرق الذي تم اصطياده على الشواطئ السورية 80 كيلو جراما بطول 225 سنتيمترا، وهو يعتبر حجما طبيعيا بالنسبة لهذه الأنواع من أسماك القرش المعروفة، حيث يُعد هذا النوع من الأسماك أكثر شراسة، خاصة عندما يتم اصطياده، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن الصيادين لديهم خبرة عالية في الصيد، وذلك من خلال تجاربهم في اصطياد هذه الأنواع من أسماك القرش، وفقا لما ذكره أستاذ علوم الأسماك، مشيرا إلى أنه لا يشكل هذا النوع من الأسماك خطورة كبيرة على المصطافين والسباحين، وذلك اعتبارا أنه لا يقترب من الشواطئ نظرا لأنه يعيش في أعماق البحار، كما أن طعم هذه الأسماك يكون مذاقه طيبا.

وعلى الجانب الآخر، قال جلال فتوح وهو صاحب المكان الذي يقام به مزاد بيع القرش الأزرق المصطاد أن من الطبيعي اصطياد سمك قرش يكون مثل هذا الحجم الكبير، حيث في وقت سابق تم اصطياد أسماك قرش بأحجام تتراوح بين 30- 50 كيلو جراما، مشيرا إلى أن لحوم أسماك القرش تكون مطلوبه بشكل كبير من الزبائن بعد تقطيعه لشرائح.

ظهور أسماك قرش على شواطئ سوريا

لم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها ظهور أسماك قرش في المياه السورية، ولكن من قبل تم اصطياد 45 نوعاً من أسماك القرش الغضروفية، وهي تعتبر من الأنواع غير الخطرة التي تعيش في الأعماق وبعيداً عن الشواطئ.