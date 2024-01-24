أخطر 7 أسماك في العالم.. منها مصاص الدماء والأفعى والموت الأبيض

يحوي عالم البحار والمحيطات الكثير من الأسرار والعجائب والمخاطر بسبب تواجد العديد من الأسماك المفترسة والشرسة التي تتنشر في جميع أنحاء العالم، وتمثل خطورة على الأسماك والكائنات البحرية الصغيرة، وأيضًا على الإنسان في حال تواجدها في نفس الشواطئ والأماكن التي يتردد عليها البشر.

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي أشرس وأخطر 7 أنواع من الأسماك حول العالم، بحسب ما نشره موقع dailymail.

السمك مصاص الدماء

تُصنف سمكة مصاص الدماء ضمن أخطر وأشرس أنواع الأسماك، وهي سمكة تتواجد بكثرة في نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية، ويصل طولها لـ120 سم ووزنها حوالي 18 كجم، وتتسم تلك السمكة بالعدوانية الشديدة وسرعة الحركة.

سمكة ثعبان البحر الكهربائى

صُنفت سمكة ثعبان البحر الكهربائي ضمن أشرس أنواع الأسماك لقدرتها على توليد صدمات كهربائية قوية قد تصل إلى 600 فولت لحماية نفسها من الصيد، ويتواجد هذا النوع من الأسماك في نهر البرازيل بكولومبيا، ويصل طوله حوالي 2.5 متر، ووزنه 44 كيلو.

سمكة بوفيرفيش

تعتبر سمكة بوفيرفيش من أخطر وأشرس أنواع الأسماك على الإطلاق، ويطلق عليها اسم السمكة المنتفخة، بسبب قدرتها على نفخ بطنها بكميات كبيرة من الماء حتى تصبح على شكل كرة، وهي تتواجد في جميع أنحاء العالم.

سمكة القرش الأبيض الكبير

تُعرف سمكة القرش الأبيض الكبير باسم سمكة الموت الأبيض، وهي تتسم بكبر حجمها إذ يصل طولها إلى حوالي 21 متر وتزن حوالي 3324 كجم، وهي أكثر أنواع الأسماك التى تهاجم البشر.

سمكة الأفعى

سمكة الأفعي هي أخطر أنواع الأسماك التي وجدت في المياه العذبة بكندا ويتراوح طولها ما بين 30 و90 سم، ويتواجد منها أنواع مختلفة تتباين في الشكل والحجم.

سمكة كانديرو

تُعرف سمكة كانديرو باسم السمكة الصخرية، وهي من أغرب وأخطر الكائنات البحرية، إذ تشبه شكل الصخور والأحجار لذا لا يمكن ملاحظتها في المياه، وتُسبب لدغتها ألما شديدا، قد يُفضي إلى الموت في غضون ساعتين.

سمكة الأسد

يُطلق عليها اسم بتيرويس، وهي تتواجد بكثرة في المحيط الأطلسي، وتتميز بأشواكها السامة ومخالبها الغريبة، ويصل طولها إلى 45 سم ووزنها إلى 1.3 كجم، ويمكنها البقاء على قيد الحياة حتى 15 عامًا.