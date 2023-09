لحظة تحبس الأنفاس.. هجوم أسماك القرش على 3 أشخاص بأستراليا (فيديو)

هاجمت أسماك قرش 3 أشخاص، من بينهم روسيان اثنان وثالث فرنسي، كانوا على متن قارب مطاطي خلال رحلة حول العالم في المحيط الهادئ.

وقالت رئيسة المقر الساحلي للبعثة التابعة للرحلة، يوليا كاليوجنايا، إن أسماك القرش ظنت أن بالونات، كان يحملها القارب هي حيوان ثديي، وذلك ما دفع اسماك القرش الى مهاجمة القارب الذي كان على متنه 3 رحالة، اثنان روسيان وفرنسي، ولحسن حظهم جرى إنقاذهم، بعد ترك القارب في المحيط.

وأضافت «كاليوجنيا»، أن أسماك القرش هاجمت الأشخاص الثلاثة في الليل، بعد أن تمكنت من اختراق الطبقة المزدوجة من اسطوانات القارب، وكان على متنه الرحالة، روسيان وفرنسي، مشيرةً إلى أنها اتصلت على الفور بخفر السواحل الأسترالي، في محاولة لطلب المساعدة، وبعد ما يقرب من ساعة، تم إنقاذ أعضاء الرحلة بواسطة سفينة شحن.

وأشارت «كاليوجنايا» إلى أن أسماك القرش هذه تسمى «قاضمة الحلوى» (Cookie Cutter)، ويوجد عدد كبير منها في بحر المرجان، وتعيش حينما توجد الشعب المرجانية، مشيرةً إلى أنه عادةً لا يذهب هذا النوع من القوارب إلى تلك المنطقة، وتحديدا في المحيط الهادي، وكان هذا الفريق هو أول من يواجه ذلك، حيث لا يوجد سوابق من هذا القبيل.

وتابعت، قائلة إن تلك الأسماك هي أسماك قرش صغيرة تصطاد ليلا، وتهاجم جميع الثدييات، وتقوم بتمزيق قطع اللحم.

ووفقا لوكالة أنباء أسوشيتدبرس الأمريكية، بدأت الرحلة الاستكشافية حول العالم في أوائل يونيو 2021، من جزيرة كونشتادت في روسيا، على متن قارب مطاطي قابل للنفخ، يبلغ طوله نحو 12 مترا، وعرضه 8 أمتار، كما أن في جميع المحطات كان لا بد من إصلاح القارب حتى يتمكن من استكمال الرحلة.

وفي منتصف شهر مارس الماضي، تعطل القارب في المحيط الهادئ، والتقطت سفينة تجارية الفريق، وأوصلته إلى تشيلي، لكن لم يكن من الممكن إنقاذ القارب، وعلى الرغم من ذلك جرى العثور على حل لمواصلة الرحلة، بعد أن احتفظ الرحالة الروسي دميتري تروبيتسين بقاربه الشراعي القابل للنفخ من نفس نوع القارب المفقود في جزيرة إيستر، وتم تصليح القارب واستمرت الرحلة.

